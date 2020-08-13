Новая выходка боевиков на Донбассе шокировала своим цинизмом - что случилось

Боевики оккупационного режима продолжают пренебрегать договоренностями на Донбассе. Накануне они открыли огонь не только из стрелкового оружия, но и из средств труднее. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сведения штаба Операции Объединенных сил.

По официальным данным, в среду, 12 августа, враг в основном придерживался режима прекращения тишины, однако не везде.

"В то же время, вблизи Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а возле Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник осуществил минирование местности одной протипіхотною миной ПОМ-2 ", — пояснили в штабе.

На протяжении предыдущих суток украинская сторона зарегистрировала сразу 4 нарушения перемирия. Боевики, таким образом, от полуночи 27 июля лишь несколько дней оставили свободными от своих провокаций.

Ни один военнослужащий не получил ранений. Боевых потерь нет от начала нового режима.

"От начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", — добавили в штабе.

Командование обратило внимание, бойцы готовы давать отпор в случае серьезного обострения.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Путин продолжает настаивать, чтобы команда президента Украины Владимира Зеленского села за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, которых курирует Кремль. Такой ультиматум он выдвинул официальному Киеву во время срочных телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макрона.