Суд разрешил - у Венедиктовой срочно обратились к украинцам

13 августа Офис генерального прокурора Украины обратился с важным сообщением к украинцам. В команде генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что суд разрешил провести спецрасследование по одному из дел Майдана. Речь идет о деле против бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", который подозревается в совершении с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек в феврале 2014 года. На данный момент он скрывается от следствия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Экс-беркутовец подозревается в совершении 20 февраля 2014 на ул. Институтской в г.Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины). Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", — сообщили у Венедиктовой.

Также в ОГП сообщили, что Печерский суд Киева по инициативе генпрокуратуры заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшем использовании во время Майдана.

"По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств и растрате денежных средств по их таможенному оформлению, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины", — уточнили в ОГП.

Как известно, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве произошел расстрел участников Евромайдана, в котором обвиняют бывших сотрудников "Беркута". Пятеро из них — Сергей Тамтура, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Олег Янишевский и Александр Маринченко — находились под арестом, но в конце 2019 года их обменяли на украинских пленников Кремля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд поддержал ходатайство о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, который занимал пост во времена Виктора Януковича и причастен к расстрелам на Майдане.