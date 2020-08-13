У еще одной страны окончательно лопнуло терпение из-за скандальных обвинений Лукашенко

10 августа белорусский лидер Александр Лукашенко официально заявил о том, что к митингам недовольных предварительным результатам выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран. Также скандальный политик обратился к этим "кукловодам" и подчеркнул, что он сделает все возможное, чтобы не допустить "майдана" в Беларуси. Эти резонансные обвинения не могли остаться без реакции международного сообщества — 13 августа официально стало известно, что посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления Александра Лукашенко о том, что поствыборными протестами в стране якобы руководили, в том числе из Чехии. Такими данными поделился глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ceska Televize.

Министр требует у команды Александра Лукашенко предоставить доказательства утверждение о том, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться в общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", — заявил глава чешской дипломатии.

Петршичек обратил внимание на то, что власти Чехии не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", — подчеркнул глава МИД Чехии.

Что важно понимать, 12 августа официально стало известно, что в столице Беларуси, Минске, возле станции метро "Пушкинская" команда действующего президента Александра Лукашенко приказала разобрать стихийный мемориал. Стоит обратить внимание на то, что именно здесь во время протестов погиб молодой мужчина (первая официальная жертва) и сюда накануне целый день белорусы приносили цветы. Местные медиа отмечают, что сейчас не осталось и намека на стихийный мемориал, однако люди несут цветы снова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ООН наконец отреагировала на последние события в Беоаруси — Организация уже озвучила главное требование Лукашенко.