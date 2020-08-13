Мы это сделаем - промоутер поразил обещанием о долгожданный бой Ломаченко

Организаторы боя между украинцем Василием Ломаченко и американским бойцом Теофимо Лопесом столкнулись с трудностями. Впрочем, уже в середине августа, за два месяца до события, промоутеры раскрыли обнадеживающие для фанатов детали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ESPN.

По словам промоутера Боба Арума, бой за владычество над титулом абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится — Лопес согласился на предложенные условия. Событие предварительно готовят на 17 октября.

"Ничего не закончено, пока не подписаны контракты. Я не пытаюсь быть паникером, но мы договорились с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером. Нам нужно подписать необходимые бумаги. Мы сделаем это завтра", — подчеркнул Арум.

Одновременно он отметил, переговоры о долгожданный чемпионский бой усложнены, на арене, вероятнее всего, не смогут присутствовать болельщики. Гонорары боксеров напрямую связаны с продажи билетов, поэтому они страдают вместе со всеми сторонами через эту ситуацию.

Ранее Лопес и его менеджеры были недовольны гонораром, который поэтому предложили — 1,2 миллиона долларов. В то же время Ломаченко, по некоторым данным, предлагали свыше 3 миллионов долларов. Украинец даже согласился срезать часть вознаграждения. Отдельные СМИ утверждали, что уменьшение было бы якобы даже на пользу оппонента.

Напомним, бой американца с украинцем должен был состояться еще 31 мая. Его сорвал карантин, введенный через коронавирус COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, Боб Арум ранее выступал с возмутительной критикой в адрес американского боксера. Он подчеркивал, Лопес получил бы от боя против Ломаченко вдвое больше, чем ему предлагали ранее. В то же время промоутер отметил, что не готов тратить миллионы, ибо боксер считает себя еще круче, чем его считают другие.