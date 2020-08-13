Эрдоган принял жесткое решение против России - у Путина возникли серьезные проблемы

Россия теряет еще один крупнейший рынок сбыта своего газа в Европе. Над этим активно и целенаправленно работают в Анкаре, так как Турция решила отказаться от российского газа в пользу азербайджанского. В команде турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам газа в Турцию, но в Анкаре намерены увеличить эти поставки. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает ONLINE.UA.

Как известно, в августе текущего года российский "Газпром" не смог поставить в Турцию ни одного кубометра газа, так как Анкара решила остановить "Турецкий поток" якобы из-за ремонтных работ. Изначально планировалось, что они продлятся до 10 августа, но прокачка газа остановлена до сих пор. К тому же подводный газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток", который должен был возобновить работу в мае после ремонта, до сих пор простаивает.

В результате Россия больше не является лидером среди крупнейших поставщиков наза в Турцию. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 339 млн кубов, а это на 62% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана", — отметил Чавушоглу, комментируя решение официальной Анкары.

Важно напомнить, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустили трубопровод "Турецкий поток", но поставки по нему резко снизились — в первый месяц 2020 года по "Турецкому потоку" было прокачано 2,254 млрд кубометров, но в июне — всего 0,002 млрд кубометров.

Кстати, от российского газа решили отказаться и в Польше. Варшава не только решила не продлевать контракт на транзит российского газа по газопроводу "Ямал-Европа", по которому поставляли 33 млрд кубометров российского газа в Европу, так и напоследок решила перейти на американский газ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Польша нанесла мощный удар по России — Газпром оштрафовали на 57 млн долларов за нарушение польского законодательства.