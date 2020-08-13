Эстония приняла жесткое решение после громкого скандала с украинцами

В Эстонии набирает обороты громкий скандал вокруг украинцев, которые проигнорировали требования местных властей. Так, 3 августа глава эстонского МВД Март Хельме обратил внимание на то, что украинские граждане, нарушившие правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Как уже отмечалось ранее, главным условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию. Однако в ходе проверки оказалось, что правила самоизоляции были нарушены 46 раз. 13 августа официально стало известно, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии приказал покинуть страну 12 украинским рабочим за нарушение правил самоизоляции несмотря на протест местных фермеров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал ERR.

"Партия сезонных рабочих из Украины в количестве более 150 человек прибыла в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID — 19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили на карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали", — говорится в сообщении.

Власти Эстонии удалось выяснить, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. Кроме того, были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться на самоизоляции, работали. Согласно последним данным, до настоящего момента сделаны предписания о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

"Фермеры уверяют, что украинцы, которых хотят депортировать, не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения, находившиеся под одной крышей с основным зданием фермы. По оценке Департамента здоровья, объект, о котором идет речь, нельзя рассматривать как жилое помещение", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что прокуратура не удовлетворила жалобу фермеров на решение департамента полиции и погранохраны. 12 украинских граждан должны покинуть Эстонию 14 августа не позднее полуночи. Фермеры же собираются обратиться в суд.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в четверг, 13 августа, зафиксировали 1592 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии.