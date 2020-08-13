У Зеленского срочно предупредили украинцев по Беларуси - что случилось

В Беларуси продолжается неспокойная ситуация на фоне протестных акций, начавшиеся на фоне выборов 9 августа. Украинское правительство в связи с рисками безотлагательно обратился к населению со специальным заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам дипломата, в Беларуси сохраняется напряженность, на фоне которой ведомство накануне оказало экстренные рекомендации украинцам, которые вынужденно находятся на территории республики.

Таких лиц призвали к осторожности и повышенного внимания. Им не следует посещать места скопления людей, не участвовать в протестных акциях за риски избиения и задержания.

"Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в республику Беларусь до стабилизации ситуации и дальнейших объявлений", — добавил Кулеба.

Напомним, протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа — когда закрылись избирательные участки. Они продолжаются уже несколько дней и ночей подряд.

Согласно официальным данным, по меньшей мере один человек погиб во время демонстраций. Тысячи были задержаны, а сотни получили различные травмы. Силовики не чураются стрелять резиновыми пулями, бросать в протестующих свето-шумовые гранаты и бить дубинками едва не случайных прохожих.

С призывом к прекращению насилия выступили страны Евросоюза, Соединенные Штаты и Украина. Отдельные государства даже пригрозили режима Александра Лукашенко санкциями, если тот будет стараться и в дальнейшем таким образом узурпировать власть еще на несколько следующих лет.

Как сообщал ONLINE.UA, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет публично раскритиковала и осудила действия команды белорусского лидера Александра Лукашенко и силовиков во время протестов и митингов в Беларуси. Кроме того, в Организации Объединенных Наций призывают освободить задержанных во время протестов.