Есть риски - НБУ безотлагательно обратился к украинцам

Национальный банк обратился ко всем украинцам с важным предупреждением — в регуляторе рассказали о скрытой опасности нулевых кредитов и дали советы, как уберечься от недобросовестных кредиторов, которые под названиями "кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут" навязывают людям займы под 1700% годовых. В НБУ подчеркнули, что, как правило, все кредиты, предоставляемые небанковскими финансовыми компаниями, имеют подводные камни, из-за которых украинцам приходится потом выплачивать огромные деньги заемщикам. Как избежать опасной ситуации при оформлении нулевого кредита, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых", — пояснили в регуляторе.

В НБУ подчеркнули, что все эти условия прописаны в договоре, но умело замаскированы кредиторами, чтобы заемщик во время подписания документа не заметил подвох. Как правило, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты даже обращают внимание.

"Небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%. Но это ставка за один день", — добавили в НБУ.

Регулятор призвал украинцев обращать внимание именно на этот момент, так как рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом.

"Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня", — пояснили в регуляторе.

Также существенно увеличить сумму долга могут штрафы — например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

В НБУ также на примере показали, как рассчитать полную ставку по микрокредиту.

"Представим, что вы взяли микрокредит 5 тыс. грн на 30 дней. В течение льготного периода — 5 дней — действует ставка 0,01% в день. Остальные месяца действует обычная ставка — 2% в день. Вы должны будете вернуть полное тело кредита — 5 тыс. грн. Но сколько вы заплатите процентов? Предположим, что вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяла никаких санкций. В таком случае за первые пять дней вы заплатите всего лишь 2,5 грн. Но остальных месяца проценты составят — 2,5 тыс. грн. То есть общая выплата по кредиту составит более 7,5 тыс. грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита", — предупредили в НБУ.

Важно напомнить, что в феврале 2020 года в Украине стартовала программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. Программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. На данный момент в Украине по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали 1,1 млрд грн. Всего на нее выделено 2 млрд гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НБУ предупредил украинцев, что банки не раздают деньги просто так и под фишкой "кредит под 0%" скрывается много подводных камней. Нулевая ставка по кредиту может действовать всего неделю, а потом банки вводят штрафы, пеню, комиссии и дополнительные проценты.