Эксперты раскрыли, когда в мире появится 6G - неожиданные планы

Южнокорейские специалисты потрясли мир новой вестью. Они планируют в ближайшие годы посвятить активной разработке системы связи нового поколения — 5G. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BusinessKorea.

По данным правительства страны, сроки выполнения пилотного проекта очерченные пока 2026-м годом. Премьер-министра Чун Се-Кюн по этому поводу провел специальную встречу с министрами.

Стратегия развертывания связи нового поколения требует, кроме передовых технологий, соблюдение установленных стандартов и регистрации патентов. Корейский бюджет на разработку выделит около 200 миллиардов вон — финансирование будет стартовать в следующем году и продлится до 2026-го .

Согласно пояснениям премьера, представители правительства составили 10 стратегических задач, которые необходимо выполнить во время развертывания сети, среди них — надпродуктивність и надточність.

Регистрация новой технологии в 2026 году откроет путь к запуску модернизации сегодняшней системы связи, прежде всего на территории Южной Кореи. Первыми на очереди станут пять главных сфер — цифровая здравоохранение, беспилотные автомобили, так называемые умные города и разумное производство, а также імерсивний контент, к которому относят организацию конференций без присутствия спикеров.

Авторы инициативы предположили, что возможности новой сети будут достигать скорости в терабайт в секунду. Этот объем в пять раз превышает способности имеющейся 5G.

Также 6G может быть доступной на высоте до 10 километров над поверхностью планеты.

Как сообщал ONLINE.UA, действия американских властей в отношении интернета создают очень опасный прецедент. Фактически администрация президента Дональда Трампа способна спровоцировать уничтожение глобальной сети, считает Павел Дуров — основатель Telegram.