Серьезная ситуация - Зеленский лично обратился к Беларуси и Лукашенко

Белорусские власти должны освободить задержанных украинских граждан, призвал президент Владимир Зеленский. Он незамедлительно обратился к официальному Минску в четверг, 13 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг.

По словам государственного лидера, официальные данные указывают на задержание как минимум трех украинцев на территории Беларуси.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой меня нет, задержанных украинских граждан. Сейчас идут переговоры. Мы хотим упорно, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", — подчеркнул Зеленский.

Также он выступил с новым заявлением относительно общей ситуации в соседней республике.

"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, уже несколько дней и ночей по всей Беларуси продолжаются протестные акции. Силовики пытались с момента их возникновения — вечером 9 августа — подавить всеми имеющимися средствами, включающими резиновые пули, избиения, водометы и свето-шумовые гранаты. Количество задержанных достигает тысяч, среди них много журналистов, даже иностранных.

Пока требования активистов поддержали также рабочие многих промышленных предприятий — они объявили забастовки.

Как сообщал ONLINE.UA, 13 августа официально стало известно, что посольство Украины в Беларуси направило в команде действующего президента Александра Лукашенко две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними. Такими данными во время брифинга поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.