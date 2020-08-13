Это произойдет 18 августа - Зеленский выступил с важным заявлением

Масштабные протесты с Беларуси поставили под угрозу переговорный процесс по Донбассу, так как заседания ТКГ проходят в Минске. Но украинские власти, которые жестко реагируют на ситуацию в Беларуси и призывают белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить насилие над людьми, надеются, что ситуация в Беларуси не повлияет на переговорный процесс, который касается Украины. Украинский глава Владимир Зеленский сообщил, что уже 18 августа состоится новый этап переговоров в новом формате под председательством Леонида Кравчука. По его словам, на повестве дня стоит обмен пленными в формате "100 на 100" и продление режима перемирия. Об этом Зеленский сообщил украинцам 13 августа на брифинге во время визита в Борисполь, передает ONLINE.UA.

По словам Зеленского, для заседания ТКГ по Донбассу есть ряд вопросов, в том числе вопросы безопасности и обмен пленными.

"Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали список (на обмен — ред.). ОБСЕ его поддержал. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ определиться, когда технически может быть обмен", — раскрыл детали переговоров по Донбассу президент.

При этом зеленский не смог с уверенностью сказать, не повлияет ли ситуация в Беларуси на на запланированное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Повлияет ли эта ситуация в Минске на заседание трехсторонней контактной группы, я не знаю", — подытожил Зеленский.

Важно отметить, что в команде Зеленского решительно настроены на урегулирование конфликта на Донбассе. Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готовит компромиссы в переговорах, но не собирается обсуждать с оккупантами суверенитет, территориальную целостность, независимость и неприкосновенность границ Украины. Кроме того, политик пообещал, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин продолжает настаивать, чтобы команда президента Украины Владимира Зеленского села за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, которых курирует Кремль. Такой ультиматум президент РФ в очередной раз выдвинул официальному Киеву во время срочных телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы Путинп о традиции назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" и не менее традиционно заявил, как Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам минских договоренностей".