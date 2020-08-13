Сейчас мы ждем - Зеленский выступил с замечательными новостями

Украинская сторона полностью готова к проведению нового обмена пленными с Россией, подчеркнул президент Владимир Зеленский. Данный список разработан, его передали представителями ОБСЕ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг государственного лидера в четверг, 13 августа.

По его словам, обмен готовится сейчас на уровне Трехсторонней контактной группы.

"Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они тоже окажут свое согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина – Россия – ОБСЕ, когда может технически уже делаться обмен", — пояснил Зеленский.

Напомним, президент от начала своей каденции объявил возвращение людей одной из своих главных задач в направлении урегулирования войны. Первый обмен украинская сторона инициировала в начале осени, второй прошел зимой.

Считалось, что Москва и Киев согласуют проведение очередного зеркального освобождения весной. Этим планам помешал глобальный карантин, введенный против пандемии COVID-19 .

В Офисе президента в течение последних месяцев неоднократно выступали с комментариями относительно будущего обмена. Представители лидера объясняли, что сейчас существуют определенные трудности в переговорах российская сторона не соглашалась на любые изменения в организации процесса. В частности, на стену критики наталкивались идеи сделать классификацию пленников более гибкой.

Стоит также отметить, что недавно сменилось руководство украинской делегации в ТКГ. Ее возглавил первый президент Леонид Кравчук после отставки предшественника, Леонида Кучмы.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский проинформировал ранее, что уже 18 августа состоится новый этап переговоров в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Он надеется, планам начать новые переговоры не помешают даже массовые протесты в Беларуси, где продолжается процесс.