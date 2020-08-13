Лукашенко принял все условия Путина: чем закончились срочные переговоры президентов России и Беларуси

Российский глава Владимир Путин бдительно следит за ситуацией в Беларуси, поэтому решил оперативно воспользоваться ею в свою пользу. Накануне Путин срочно позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы на фоне протестов в стране обсудить создание союзного государства. Важно понимать, что ни в Кремле, ни в официальном Минске пытаются скрыть детали разговора президентов РФ и Беларуси, но у российского политолога Валерия Соловья доступ есть доступ к информации такого уровня, хотя среди его инсайдов были как точные, так и ложные. По информации Соловья, во время вчерашних переговоров Лукашенко принял все условия Путина по союзному государству, передает ONLINE.UA.

"Сегодня два восточноевропейских «вождя» по телефону обсуждали ситуацию в Белоруссии и дальнейшее взаимодействие. Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству. В Москву он лететь не собирался", — сообщил Соловей в соцсети.

Как известно, Россия и Беларусь подписали договор о создании Союзного государства еще в 1999 году по инициативе Александра Лукашенко. Этот документ предусматривает тесную интеграцию двух стран в политической, экономической, военной, валютной, культурной и других сферах. Продолжительное время это "государственное образование" существовало только на бумаге. Но с началом войны против Украины РФ начала "наступление" на суверенитет Беларуси, которая очень важна для Москвы в стратегическом плане.

Важно подчеркнуть, что ранее Лукашенко более жестко подходил к обсуждению с Путиным союзного государства. Еще весной 2020 года белорусский лидер обвинял президента РФ в имперских замашках на Беларусь и настаивал на равных условиях при "объединении".

В Украине и на Западе допускают, что Путин обязательно воспользуется ситуацией в Беларуси в свою пользу. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что нынешние события в Беларуси, могут развиваться по "крымскому" или "донбасскому" сценарию.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС хотят наказать Путина за протесты в Беларуси. В частности, польский евродепутат считает, что прежде всего Брюссель должен остановить Россию, которая в сложившейся ситуации может даже аннексировать Беларусь, после чего белорусы сами смогут разобраться в сложившейся ситуации.