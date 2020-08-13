Зеленский недоволен: ждать ли украинцам роспуска Верховной Рады

Недавно украинскую политику всколыхнула неожиданная новость — говорят, что глава государства Владимир Зеленский не очень доволен тем, как работает Верховная Рада, в частности, его собственная партия "Слуга народа". Сейчас в кулуарах все чаще звучат разговоры о том, будто народные избранники расслабились и даже не обращают внимание на волю президента. Поэтому риск того, что он захочет сделать парламентские перевыборы существует. Однако руководительница партии "Голос" Кира Рудик не думает, что предвыборы действительно состоятся. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Я не думаю, что они состоятся. Делать это именно сейчас нет никакого смысла. Во-первых, это долгий и длительный процесс подготовки, даже юридической. Но это надо больше времени, чем осталось. Во-вторых, Зеленский тогда точно получит меньшинство" — выразила свое мнение политик.

У Рудик также поинтересовались, если бы предвыборы действительно произошли, "Голос" взял больше или меньше кресел, она ответила:

"Не знаю. Наверное, меньше. Поскольку сейчас, после того как Святослав сложил мандат, у нас рейтинги снизились. Сейчас мы их восстанавливаем назад. Конечно, такие стрессы для партии не проходят бесследно. А вот возможные парламентские выборы досрочные вообще — я думаю, да. И это также способ кого-то показать виновным. Хотя, я думаю, сначала будут показывать виновным правительство. Потому что его легче менять", — заявила представительница "Голоса".

По словам Рудик, все еще зависит от того, какой будет работа после местных выборов. Сейчас же даже не давление на парламентариев, а возможность на них влиять и манипулировать. По ее убеждению, "когда такие возможности пройдут, также будут другие способы влияния на парламент.

"И, я думаю, изменится общая конъюнктура", — добавила политик.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгений Кравчук рассказал, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе самого Владимира Зеленского. В этот день должно состояться голосование по законопроекту, который позволит увеличить минимальную зарплату в стране.