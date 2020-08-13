Стало известно о новых впечатляющих планах Илона Маска - интересные подробности

Самый известный изобретатель современности и глава SpaceX Илон Маск имеет большие планы по развитию своего объекта в Бока-Чика, где его компания продолжает строительство и испытания корабля нового поколения Starship. В новой вакансии компании говорится, что менеджер компании по развитию туризма "будет базироваться в Браунсвилле" — ближайшем к Бока-Чика городке. Стоит обратить внимание на то, что объявление про новое рабочее место направленное на поиск менеджера, который должен "контролировать разработку первого туристического космодрома SpaceX с нуля" с конечной целью превратить Бока-Чика в космодром XXI века. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Речь идет о надзоре за всем процессом проектирования и строительства до его завершения, а также о получении всех необходимых разрешений на работу и одобрений регулирующих органов. Среди требований к будущему менеджеру курорта — степень бакалавра и более пяти лет соответствующего опыта", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, недавно SpaceX представила несколько концептуальных проектов ее идеального космодрома, а еще в июне исполнительный директор компании Илон Маск рассказал о своем плане построить плавучие космодромы для космических и межконтинентальных путешествий.

"Он предусматривает, что SpaceX стремится предоставлять полноценные услуги космических полетов в духе того, над чем работает Virgin Galactic, которая уделяет большое внимание качеству обслуживания будущих туристов как с точки зрения салона пассажирского космического корабля, так и со стороны удобств, доступных на стартовой площадке" , — добавляет ВВС.

Что важно понимать, SpaceX готовит собственные транспортные корабли для запусков частных космонавтов на коммерческой основе. Уже объявлено о планах по выводу на орбиту и обратно платежеспособных клиентов с помощью Crew Dragon — сейчас эти планы как никогда близки благодаря успешному завершению полета космонавтов NASA Боба Бенкен и Дага Херли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Илон Маск покорил сеть своими зажигательными танцами.