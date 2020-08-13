Венгрия и США заключили историческое соглашение - что известно

Венгрия решила кардинально модернизировать систему ПВО страны. Для этого Будапешт решил закупить оружие у США. В частности, венгерские власти хотят закупить американские ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух" на сумму 850 млн евро. В Вашингтоне назвали эту сделку "крупнейшей в истории оборонной закупкой Венгрии у США". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служьу посольства США в Венгрии.

"Эта покупка обеспечит лучшую в мире систему противовоздушной обороны, которая будет способствовать безопасности Венгрии и НАТО. Общая сумма сделки составляет примерно $1 млрд", – говорится в сообщении посольства.

Важно отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в прошлом году анонсировал крупные преобразования в армии. При этом он увеличил финансовые расходы на оборону. Согласно бюджетному плану Венгрии на 2021 год, расходы на оборону составят 2,25 миллиарда долларов, а это около 1,66% ВВП.

Как известно, Венгрия стала одной из немногих стран НАТО, которая согласилась с требованиями президента США Дональда Трампа повысить расходы на вооружение. В 2019 году они составляли 1,21% от ВВП страны.

Как сообщал ONLINE.UA, Венгрия продолжает блокировать заседание Украина-НАТО, требуя чтобы Киев пересмотрел реформы по вопросам образования, языка и административного разделения, которые якобы нарушают права нацменьшинств. В МИД Украины отреагировали на очередной ультиматум Венгрии. В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства.