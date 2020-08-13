В Украине бьют тревогу после взрыва в Бейруте - в чем дело

Смертельный взрыв в Бейруте, который унес жизни более 200 человек, заставил власть многих стран всерьез задуматься о всех возможных мерах безопасности, чтобы больше не допустить подобной трагедии. Несколько дней назад официально стало известно, что в "Южном" порту в Одесской области хранится около 9,6 тонн аммиачной селитры. В АМПУ заявили, что селитра в порту не представляет угрозы, так как она фасованная в биг-бегах (мягкие контейнеры — ред.), что гарантирует соблюдение всех технологических требований. Однако многие украинцы в социальных сетях до сих пор бьют тревогу и требуют от украинской власти объяснений. 13 августа с официальным заявлением выступил глава Кабмина Денис Шмыгаль — он заявил, что первые результаты проверки хранения селитры в Украине показали, что условия соответствуют стандартам. Однако итоговые результаты проверки объявят после 15 сентября, передает ONLINE.UА со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава правительства утверждает, что информация о нарушениях хранения селитры в Украине не подтвердилась.

"Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине — это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте. Есть какие-то сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", — заявил Денис Шмыгаль. Как известно, глава Кабмина приказал проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине после взрывов в Бейруте. Напомним, что 4 августа в столице Ливана, Бейруте, прогремели 2 мощных взрыва, в результате которых значительная часть города была разрушена. Сейчас сообщается о 6000 пострадавших и более 200 погибших. Кроме того, указано, что 300 тыс человек остались без крова. По предварительной информации, взрыв повлекли 2,7 тонн аммиачной селитры, которую хранили в порту. Селитру конфисковали 6 лет назад у судна российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Пентагон шокировал новым неожиданным заявлением о взрыве в Бейруте.