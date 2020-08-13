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От Лукашенко срочно требуют новых выборов - что происходит

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От Лукашенко срочно требуют новых выборов - что происходит Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

На фоне массовых протестов в Беларуси в американском правительстве обратились к власти Александра Лукашенко, которого ЦИК объявила победителем президентских выборов. Государственный департамент США требует от него организовать новое прозрачное голосование. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление руководителя Майкла Помпео.

В четверг, 13 августа, американский топ-дипломат провел переговоры с премьер-министром Словении Янезом Яншей. По итогам встречи он выступил на совместной пресс-конференции, где прокомментировал ситуацию в Беларуси.

"Я считаю возможным только мирное решение текущего кризиса в Беларуси. Необходимо провести новые выборы при условии серьезного присутствия международных наблюдателей", — пояснил Помпео.

Напомним, президентские выборы 9 августа стали первыми в истории республики, на которых отсутствовали международные наблюдатели. Фактически за голосованием наблюдали только представители власти. победа предсказуемо досталась Александру Лукашенко.

Тем временем с самого воскресенья по всей Беларуси продолжаются протестные акции, участники которых требуют отставки высшего руководства государства. Силовики пытаются максимально жестко подавить эти выступления — количество пострадавших достигло сотен, а задержанных — тысяч.

Режим Лукашенко обвинил в организации протестов иностранных кукловодов, а сам президент утверждал, что на улицу выходят попойки или безработные с криминальным прошлым.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусское Министерство внутренних дел опять, 13 августа, выступило с признанием относительно использования оружия против протестующих. Руководство силового ведомства утверждает, что для этого был повод. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, выборы, полмтика, Беларусь, США
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