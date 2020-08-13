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Эксперты бьют тревогу из-за ядерной катастрофы в Северной Корее - в чем дело

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Эксперты бьют тревогу из-за ядерной катастрофы в Северной Корее - в чем дело Ядерний об’єкт у Йонбені (фото — відкриті джерела)

Американские эксперты утверждают, что один из мощных ядерных объектов в Северной Корее потерпел повреждений. Причиной стали сильные наводнения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Aljazeera.

По обнародованным данным, специалисты заметили соответствующие признаки во время исследования спутниковых снимков. Наводнения фактически затопили две помповые станции в ядерном центре Йонбена.

Также затопления зафиксировано неподалеку от реки Куренган, их причиной стали мощные дожди. Вода достигла насосных станций, от которых зависит обслуживание ядерного реактора.

Вода поднялась выше уровня водосливной плотины — ее строили специально для охлаждения реакторов.

СМИ отметили, повреждения насосов и труб может стать причиной сильной уязвимости" и даже спровоцировать повреждение ядерного объекта. Впрочем, местным специалистам удалось сохранить в безопасности основные элементы этого комплекса.

Следует заметить, что ядерная промышленность Северной Кореи, которая совмещена с политикой официального Пхеньяна — это давний повод для беспокойств других стран. Власти КНДР регулярно выступает с агрессивными выпадами против стран запада и некоторых соседей — например, командование оказывает ракетные провокации и продолжает разрабатывать ядерное оружие вопреки напряжение в регионе.

Как сообщал ONLINE.UA, на Корейском полуострове несколько недель продолжается серьезное обострение между Пхеньяном и Сеулом. Сейчас власти КНДР сделала жесткое предупреждение соседнем государстве.

Северокорейская сторона предупредила официальный Сеул, что вскоре начнет "войну", но агитационную. На южного соседа якобы ждет возмездие и тяжелые времена. Участие в этой войне будут предприятия по печати агитационных материалов и студенты местных институтов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Північна Корея, ядерное оружие, промышленность, авария, катастрофа, США
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