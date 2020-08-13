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Можем их спросить - у Зеленского шокировали заявлением о переговорах с Путиным

Политика | Читати новину українською
Можем их спросить - у Зеленского шокировали заявлением о переговорах с Путиным Леонід Кравчук (фото — president.gov.ua)

Протесты в Беларуси, которые проходят с самих выборов 9 августа, могут нарушить работу Трехсторонней контактной группы. Украинская делегация выступила с предположением о перенесении места переговоров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Леонида Кравчука "Украинском радио".

По его словам, в случае невозможности вести встречи в Минске, их можно проводить на территории другого нейтрального государства.

"Беларусь участия в трехсторонней группе не берет. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", — считает глава украинской делегации.

Он также добавил, что не может выступать с оценкой событий в соседней стране, поскольку имеет государственную должность.

"Если будет нужна помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, созданный в другом государстве. Украина в этом участие не принимала и уважает любой выбор, уважает народ", — подчеркнул Кравчук.

Напомним, недавно первый президент заменил во главе украинской делегации в ТКГ Леонида Кучму. Тот руководил дипломатической группой на переговорах в течение последних лет, еще с каденции Петра Порошенко.

Протесты в Беларуси вспыхнули через президентские выборы, на которых вновь победил Александр Лукашенко. Протестующие назвали голосование сфальсифицированным.

Как сообщал ONLINE.UA, Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: переговори, ТКГ, Донбасс, Леонид Кравчук, Украина, полмтика, война, Россия
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