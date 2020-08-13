Это произошло - у Путина признали новую масштабную проблему

Российский глава Владимир Путин столкнулся с новой масштабной проблемой, которая возникла из-за катастрофического падения экономики России на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Минфин РФ сообщил, что государственный долг России вновь превысил резервы правительства. Отмечается, что на 1 июля федеральный госдолг составил 14,77 триллиона, что на на 1,55 триллиона больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона). такой масштабный разрыв впервые произошел после июня 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

В финансовых ведомствах РФ отметили, что еще 1 апреля финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 триллиона рублей: 17 триллионов против 14,5 триллиона рублей. В мае и июне госдолг и резервы РФ почти сравнялись на уровне более 14 триллионов рублей. Но уже в июле госдолг снова стал положительным.

Несмотря на сложивуюшуюся экономическую ситуацию, российские власти уверяют, что появление чистого долга не несет значимой угрозы для экономики страны и никак не отразится на россиянах. Граждане же страны не верят в эти обнадеживающие заявления, напоминая официальной Москве, что большинство россиян живут на пороге бедности.

"На парад и голосование за поправки миллиарды спустили, теперь о госдолге вспомнили; О каком кризисе речь? Вчера же еще кризиса не было; А царь-то голый...; Но зато растут аппетиты друзей Путина и лично его понты.. Даже введено новое понятие — ручное управление..Плюс к этому поголовное воровство чиновников рангом пониже..Лично я думаю. что массовое сокращение госслужащих будет осенью..после выборов...", — комментируют ситуацию россияне в соцсети.

Важно отметить, что уже в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что у России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для экономического рывка, однако ситуацию осложнила пандемия и обвал цен на нефть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина возникла новая серьезная проблема из-за экономического кризиса.