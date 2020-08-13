В России подготовили крайне неприятный сюрприз Лукашенко - что случилось

Несмотря на то, что глава Кремля Владимир Путин уже успел поздравить действующего белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, оказалось, что не все в России хотят мириться с произволом официального Минска. Так, 13 августа стало известно, что московский предприниматель Роман Масленников потерял прибыль из-за блокирования интернета в Беларуси во время протестов. Из-за этого бизнесмен подал на белорусского президента Александра Лукашенко в суду. Он просит взыскать с Лукашенко 1млн рублей. Соответствующий иск поступил в Московский арбитражный суд. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "МБХ медиа".

По словам российского предпринимателя, несколько его сотрудников, проживающих в Минске, были без связи с воскресенья. Именно с этого времени в Беларуси блокировали сеть. Из-за таких форс-мажоров в компании сорвалась презентация к форуму Sakhalin Marketing Forum.

"Предприниматель оценил нанесенный ущерб в 1 млн рублей. Именно столько он хочет взыскать с самого Лукашенко. Другой ответчик по делу — оператор "Белтелеком", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока сам Александр Лукашенко на такие громкие обвинения не отреагировал.

Что важно понимать, после объявления результатов президентских выборов 9 августа тысячи белорусов начали выходить на массовые акции протеста. Между протестующими и ОМОНом происходили жесткие схватки. Согласно последним официальным данным, уже задержали около 7000 человек, ранены более 200. Известно также о не менее 2 погибших. Правозащитники продолжают убеждать, что эти данные — занижены. С 9 августа в стране начались проблемы с интернетом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывшая лидер Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси. Кроме того, она публично пристыдила Александра Лукашенко и подчеркнула, что у него больше нет будущего.