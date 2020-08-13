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Из Китая пришли шокирующие новости о коронавирусе - что случилось

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Из Китая пришли шокирующие новости о коронавирусе - что случилось Фото: pxhere.com

Пандемия коронавируса по всему миру продолжает стремительно набирать обороты и в ходе эпидемиологических мероприятий эксперты выявляют новые опасности. На данный момент под сомнение попала теория, что коронавирус не передается через продукты питания. В частности, на юге Китая 13 августа обнаружили коронавирус на замороженных куриных крыльях и креветках, завезенных из Бразилии и Эквадора. Власти города Шэньчжэнь опасаются, что вирус, найденный в продуктах питания, может вызвать новую вспышку COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что органы здравоохранения Шэньчжэня отследили и проверяли всех, кто мог контактировать с потенциально зараженными продуктами питания. Как выяснилось, ни у одного человека, который имел отношение к этой поставке куриных крыльев, не был выявлен COVID-19.

Китайские ученые сошлись во мнении, что коронавирус действительно может достаточно длительное время существовать при низких температурах — вплоть до -20 градусов, но официальных данных, подтверждающих, что он может распространяться через замороженные продукты у них пока нет.

"Трудно сказать, на какой стадии замороженная курица была заражена. Но нужно принять меры для снижения риска заражения от импортируемого мяса и морепродуктов", — прокомментировали ситуацию в Бразилию.

Важно отметить, что в мире еще не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного человеку. Исключают медики и возможность передачи инфекции через воду — инфицирование, по их утверждению, происходит исключительно от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине 13 августа число новых случаев заражения коронавирусом побило новый антирекорд. За последние сутки в стране зафиксировали 1592 новых случая заражения, общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 86140 человек, из них 1992 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 45686 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 38462 украинцев продолжают болеть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Китай, коронавірус, пандемия, медики, продукты питания, курица, морепродукти
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Обновлено:17:11, 13.08.2020

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