Из Китая пришли шокирующие новости о коронавирусе - что случилось

Пандемия коронавируса по всему миру продолжает стремительно набирать обороты и в ходе эпидемиологических мероприятий эксперты выявляют новые опасности. На данный момент под сомнение попала теория, что коронавирус не передается через продукты питания. В частности, на юге Китая 13 августа обнаружили коронавирус на замороженных куриных крыльях и креветках, завезенных из Бразилии и Эквадора. Власти города Шэньчжэнь опасаются, что вирус, найденный в продуктах питания, может вызвать новую вспышку COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что органы здравоохранения Шэньчжэня отследили и проверяли всех, кто мог контактировать с потенциально зараженными продуктами питания. Как выяснилось, ни у одного человека, который имел отношение к этой поставке куриных крыльев, не был выявлен COVID-19 .

Китайские ученые сошлись во мнении, что коронавирус действительно может достаточно длительное время существовать при низких температурах — вплоть до -20 градусов, но официальных данных, подтверждающих, что он может распространяться через замороженные продукты у них пока нет.

"Трудно сказать, на какой стадии замороженная курица была заражена. Но нужно принять меры для снижения риска заражения от импортируемого мяса и морепродуктов", — прокомментировали ситуацию в Бразилию.

Важно отметить, что в мире еще не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного человеку. Исключают медики и возможность передачи инфекции через воду — инфицирование, по их утверждению, происходит исключительно от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.