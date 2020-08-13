Из Китая пришли шокирующие новости о коронавирусе - что случилось

Пандемия коронавируса по всему миру продолжает стремительно набирать обороты и в ходе эпидемиологических мероприятий эксперты выявляют новые опасности. На данный момент под сомнение попала теория, что коронавирус не передается через продукты питания. В частности, на юге Китая 13 августа обнаружили коронавирус на замороженных куриных крыльях и креветках, завезенных из Бразилии и Эквадора. Власти города Шэньчжэнь опасаются, что вирус, найденный в продуктах питания, может вызвать новую вспышку
Отмечается, что органы здравоохранения Шэньчжэня отследили и проверяли всех, кто мог контактировать с потенциально зараженными продуктами питания. Как выяснилось, ни у одного человека, который имел отношение к этой поставке куриных крыльев, не был выявлен
Китайские ученые сошлись во мнении, что коронавирус действительно может достаточно длительное время существовать при низких температурах — вплоть до -20 градусов, но официальных данных, подтверждающих, что он может распространяться через замороженные продукты у них пока нет.
"Трудно сказать, на какой стадии замороженная курица была заражена. Но нужно принять меры для снижения риска заражения от импортируемого мяса и морепродуктов", — прокомментировали ситуацию в Бразилию.
Важно отметить, что в мире еще не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного человеку. Исключают медики и возможность передачи инфекции через воду — инфицирование, по их утверждению, происходит исключительно от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.
Как сообщал ONLINE.UA, в Украине 13 августа число новых случаев заражения коронавирусом побило новый антирекорд. За последние сутки в стране зафиксировали 1592 новых случая заражения, общее количество больных