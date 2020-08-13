У них есть оружие - у Зеленского объяснили громкое решение по Донбассу

В конце октября по всей Украине пройдут местные выборы, однако исключением станут прифронтовые районы Донбасса. Руководитель украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук назвал причины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его интервью "Украинскому радио".

По его словам, невозможно вести избирательный процесс в условиях стрельбы и войны. Это делает невозможным прибытие в регион даже наблюдателей

"Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди так называемые добровольцы. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда те люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие", — подчеркнул Кравчук.

Напомним, день выборов — 25 октября, Верховная Рада утвердила его на официальном уровне в июле. Кремль после такого решения набросился с обвинениями на украинскую власть и объявил, что Киев якобы не заинтересован завершать войну. В то же время тот самый Киев неоднократно объяснял — никакого голосования до вывода оккупантов не будет.

Кравчук тем временем после назначения главой украинской делегации в ТКГ подчеркнул, понятие так называемого особого статуса для ОРДЛО нужно изменить. Он утверждает, альтернативой может стать "особый режим административного управления".

Накануне президент Владимир Зеленский объявил, что новый раунд переговоров ТКГ начнется 18 августа. Это событие станет первым в своем роде для Кравчука.

Как сообщал ONLINE.UA, протесты в Беларуси, которые проходят с самих выборов 9 августа, могут нарушить работу Трехсторонней контактной группы. Украинская делегация выступила с предположением о перенесении места переговоров. Ее глава Леонид Кравчук назвал отдельные варианты.