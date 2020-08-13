Новости

Лента новостей

Ученые рассказали про новое мощное оружие против коронавируса

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые рассказали про новое мощное оружие против коронавируса Фото: pixabay.com

Еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому было привлечено более 300 пациентов с COVID-19, показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

"За пациентами следили в течение 28 дней после переливания плазмы и сравнивали с контрольной группой аналогичных пациентов с COVID-19, которые не получали реконвалесцентную плазму", — говорится в сообщении.

Ученым удалось обнаружить, что инфицированные, которым переливали плазму крови с высоким уровнем антител, имеют возможность не просто спастись от смертальнои болезни, но и быстрее выздороветь.

"Переливание плазмы крови с высоким уровнем антител тяжелобольным пациентам COVID-19 в течение 72 часов после госпитализации снизило уровень смертности. В нескольких исследованиях эту терапию проверили на безопасность. Более 34 000 пациентов с COVID-19 в США, которым перелили плазму переболевших COVID— 19 подверглись минимальным побочным эффектам", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что переливание плазмы используют и практикуют в медицине не первый век. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для борьбы с болезнью. Активные переливания плазмы помогают больным усилить иммунную реакцию на инфекцию и преодолеть патоген.

Что важно понимать, недавно иностранные ученые шокировали мир неожиданным заявлением — они предположили, что COVID-19 может никуда и не исчезнуть. По мнению ученых, этот вирус стал слишком распространенным и заразным — если даже пандемия закончится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать. Эксперты отмечают, что их жуткие прогнозы не беспочвенны — в подтверждение этой версии они приводят факты о повторных вспышки в странах, которые уже почти преодолели эпидемию. 

Как сообщал ранее ONLINE.UA, представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением о пандемии. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, переливання крові, COVID-19, смертність, ученые, наука
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 86140 +1592
Выздоровели 46216 +530
Летальные 1992 +22

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 13.08.2020

Курс валют 13.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,43
27,51
27,39
EUR
32,47
32,56
32,42
GBP
35,92
36,02
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...