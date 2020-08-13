Ученые рассказали про новое мощное оружие против коронавируса

Еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому было привлечено более 300 пациентов с COVID-19 , показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

"За пациентами следили в течение 28 дней после переливания плазмы и сравнивали с контрольной группой аналогичных пациентов с COVID-19 , которые не получали реконвалесцентную плазму", — говорится в сообщении.

Ученым удалось обнаружить, что инфицированные, которым переливали плазму крови с высоким уровнем антител, имеют возможность не просто спастись от смертальнои болезни, но и быстрее выздороветь.

"Переливание плазмы крови с высоким уровнем антител тяжелобольным пациентам COVID-19 в течение 72 часов после госпитализации снизило уровень смертности. В нескольких исследованиях эту терапию проверили на безопасность. Более 34 000 пациентов с COVID-19 в США, которым перелили плазму переболевших COVID— 19 подверглись минимальным побочным эффектам", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что переливание плазмы используют и практикуют в медицине не первый век. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для борьбы с болезнью. Активные переливания плазмы помогают больным усилить иммунную реакцию на инфекцию и преодолеть патоген.

Что важно понимать, недавно иностранные ученые шокировали мир неожиданным заявлением — они предположили, что COVID-19 может никуда и не исчезнуть. По мнению ученых, этот вирус стал слишком распространенным и заразным — если даже пандемия закончится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать. Эксперты отмечают, что их жуткие прогнозы не беспочвенны — в подтверждение этой версии они приводят факты о повторных вспышки в странах, которые уже почти преодолели эпидемию.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением о пандемии.