Ученые рассказали про новое мощное оружие против коронавируса

Еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с
"За пациентами следили в течение 28 дней после переливания плазмы и сравнивали с контрольной группой аналогичных пациентов с
COVID-19, которые не получали реконвалесцентную плазму", — говорится в сообщении.
Ученым удалось обнаружить, что инфицированные, которым переливали плазму крови с высоким уровнем антител, имеют возможность не просто спастись от смертальнои болезни, но и быстрее выздороветь.
"Переливание плазмы крови с высоким уровнем антител тяжелобольным пациентам
COVID-19в течение 72 часов после госпитализации снизило уровень смертности. В нескольких исследованиях эту терапию проверили на безопасность. Более 34 000 пациентов с COVID-19в США, которым перелили плазму переболевших COVID— 19 подверглись минимальным побочным эффектам", — пишет издание.
Стоит обратить внимание на то, что переливание плазмы используют и практикуют в медицине не первый век. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для борьбы с болезнью. Активные переливания плазмы помогают больным усилить иммунную реакцию на инфекцию и преодолеть патоген.
Что важно понимать, недавно иностранные ученые шокировали мир неожиданным заявлением — они предположили, что
Как сообщал ранее ONLINE.UA, представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением о пандемии.