У Зеленского готовят резонансное решение относительно жителей ОРДЛО

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает разрешить более широкое применение русского языка на оккупированном Донбассе. Политик пояснил, что речь не идет о закреплении его на государственном языке, но отметил, что это предусматривает и Конституция Украины, и европейские законы. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе по Донбассу считает, что если разрешить русский язык в ОРДЛО, то это не будет нарушением украинского законодательства. Об этой инициативе кравчук рассказал в интервью "Украинскому радио", передает ONLINE.UA.

"Если этот вопрос возникнет в Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке", — пояснил свою позицию Кравчук.

Первый президент Украины подчеркнул, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство относительно применения русского языка в ОРДЛО. Он напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка. Однако, Кравчук добавил, что только русским языком вернуть Донбасс не получится.

Важно отметить, что ранее Кравчук признавал, что компромиссы в переговорах по Донбассу допустимы, но не во всем. По его словам, суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — эти вопросы обсуждаться не будут. Кроме того, политик пообещал, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе убежден, что для достижения мира на востоке Украины нужно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а это 1,7 млн человек — и если они захотят, чтобы война закончилась, то Москва их услышит лучше, чем представителей официального Киева.