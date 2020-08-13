Оппозиция готовит мощный удар по Лукашенко - что известно

Представители белорусской оппозиции планируют забрать данные о вероятных преступлениях президента Александра Лукашенко. Заниматься этим будут представители Фронта Национального спасения республики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление организации.

Согласно объявлению движения, который создал оппозиционер Валерий Цепкало, юристы будут собирать в том числе фото и видео, которые будут свидетельствовать о преступлениях президента против собственного народа.

"У нас есть договоренность с рядом иностранных юристов по подготовке документов по формированию обвинения Лукашенко А. Г. в Международном Суде в Гааге. Просим белорусских юристов присоединиться к этому процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко. Они могут содержать статьи уголовного кодекса Беларуси. А также перечень нарушений международных соглашений, участником которых является Беларусь", — подчеркнули в Фронте.

Речь идет прежде всего о сфабрикованы уголовные процессы против белорусов, избиения людей.

Напомним, Лукашенко одержал победу на выборах, которые были максимально закрытыми за всю историю Беларуси — даже не допустили международных наблюдателей. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже с вечера 9 августа.

Тем временем силовики жестоким образом подавляют выступления людей против власти, которая содержится в стране последние 26 лет. Они используют водометы, резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Жертвами их дубинка становятся обычные прохожие.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне массовых протестов в Беларуси в американском правительстве обратились к власти Александра Лукашенко, которого ЦИК объявила победителем президентских выборов. Государственный департамент США требует от него организовать новое прозрачное голосование.