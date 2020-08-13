Это произойдет 19 августа - Кабмин дал украинцам громкое обещание

13 августа глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время визита на авиационный завод в Харькове озвучил украинским гражданам важное обещание — он отметил, что Кабинет министров в среду, 19 августа, планирует рассмотреть кандидатуру на должность председателя правления "Укрзализныци". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укрзализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть кандидатуру. И будет новый руководитель", — подчеркнул Владислав Криклий.

Согласно данным украинских СМИ, на рассмотрение правительства подадут кандидатуру Владимира Жмака. Что важно понимать, Владимир Жмак — член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Кроме того, он был советником президента "Киевстара" — отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Что важно понимать, еще в апреле наблюдательный совет "Укрзализныци" продолжила процедуру отбора председателя правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом. Правительство на заседании 15 апреля уволило Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключило его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сразу же прокомментировал громкое задержание в Польше бывшего главы Укравтодора Славомира Новака.