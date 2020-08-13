Досадная ошибка - Верховную Раду всколыхнул новый резонансный скандал

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков наконец прокомментировал скандальную информацию о своем доме, которая появилась в СМИ. Он уверил, что покупал жилье еще до прихода в политику, поэтому недоумевает, почему именно сейчас на дом обратили внимание. Спикер ВРУ недоумевает, откуда пошла информация о его переезде якобы в новый дом. Он считает этот вброс умышленной провокацией, так как не верит в "ошибку" журналистов и такие странные совпадения. Об этом Разумков заявил 13 августа во время рабочей поездки в Сумскую область, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разумков решил внести ясность в скандальную ситуацию. Он рассказал, что купил свой дом площадью почти в 500 кв. м в селе Софиевская Борщаговка под Киевом еще четыре года назад, задолго до того, как пришел в политику. Он напомнил, что его год назад его дом снимали на видео журналисты — на них можно увидеть, что он был в том же самом цвете, с той же самой крышей.

"Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику. При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно. Будем считать, что это чья-то досадная ошибка" — прокомментировал скандал Разумков.

Таким образом он отреагировал на информацию, которая ранее появилась в СМИ. В публикациях указывалось, что Дмитрий Разумков переехал жить в дом в Софиевской Борщаговке, где недавно якобы сделали ремонт и усилили охрану. При этом спикер Рады указывал наличие у него недвижимости под Киевом в декларации 2019 года.

Важно отметить, что вокруг депутатов Верховной Рады регулярно возникают громкие скандалы. По этому случаю к нардепам обратился президент Украины Владимир Зеленский — он призвал народных депутатов не ссориться и прекратить "манипуляции и политические игрища".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Разумков отреагировал на скандал с квартирами нардепов. Речь идет о случаях компенсации за аренду квартир, которые платит чиновникам государство.