Как коронавирус поражает разные органы - ученые наконец дали ответ

Ученые окончательно выяснили, что коронавирус COVID-19 поражает кроме легких еще и сердце, печень, почки и иногда мозг. Испанский эксперт провел специальное исследование, чтобы установить детали процесса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Chaos.

По словам автора-исследователя Эрнесто Эстрады, инфекция использует ангиотензинпревращающий фермент ACE2. Вирус присоединяется с его помощью к спаечному белка.

"Попав в циркуляцию, вирус может распространиться практически на все органы человеческого тела, поскольку рецептор ACE2 присутствует в эндотелии и гладкомышечных клетках почти всех органов. Однако вирус поражает органы избирательно, отнюдь не все", — пояснил специалист Университета Сарагосы.

Эксперт предположил, что для коронавирус существует другой путь распространения организмом. Для испытания своего предположения, он использовал смещения белков в клетках легких. Помогла в изучении проблемы специальная математическая модель.

Благодаря моделированию Эстрада установил группу из нескольких десятков белков в легких, которые активируют субдиффузионные процессы. Они заключаются в том, что белки ищут друг друга для формирования комплекса взаимодействия — перемещаются между клетками и даже органами, сталкиваясь с различными "препятствиями". Именно так частицы COVID-19 попадают к различным органам.

Звено событий начинается с легких, однако со временем распространяется на белки клеток других органов. Эстрада считает, для предотвращения поражения многих органов необходимо пользоваться лекарствами, которые нацелены именно на некоторые из этих белков.

В то же время испанский эксперт не смог установить, как зараженные частицы перемещаются между различными частями организма.