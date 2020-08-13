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Как я вам завидую: Надя Дорофеева рассмешила фанатов новыми фото

Шоу-бизнес | Читати новину українською
Как я вам завидую: Надя Дорофеева рассмешила фанатов новыми фото Надя Дорофеєва (фото — instagram.сom)

Талантливая украинская певица и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась со своими преданными фанаты забавными фотографиями, которые были сделаны во дворе ее загородного дома. Вместе с мужем Владимиром Дантесом красавица устроила занятия йоги, чем изрядно порадовала фанатов. Стоит отметить, что на своих страницах в социальных сетях Надя довольно часто показывает последние новинки из мира моды. Однако артистка также не забывает делиться личной жизнью. Иногда в ее профиле можно увидеть романтические фотографии с любимым, передает ONLINE.UA.

Так, недавно известная певица решила порадовать огромную аудиторию подписчиков забавным моментом из семейной жизни. Поскольку звездная пара пока не решается отправляться в заграничные путешествия, то весело и активно проводит время на свежем воздухе рядом с загородным домом. Во дворе поместья Нади и Владимира есть большой бассейн, роскошная терраса и газон, где можно не только отдыхать, но и устраивать различные активности и заниматься спортом.

Так, Надя Дорофеева решила показать, как развлекается со своим любимым мужем — певцом Владимиром Дантесом. Ранее они проводили время в бассейне и принимали солнечные ванны на территории поместья, а теперь устроили акробатические игры во дворе. Звездные супруги решили воспроизвести одну из асан йоги. Влюбленные не справились с равновесием и забавно упали. 

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — подписала фото певица.

Новая фотография украинской певицы собрала сотни тысяч лайков и комментариев. Фанаты признаются, что им всегда нравится наблюдать за звездной парой.

"Как я вам завидую — у вас идеальная семья, идеальные отношения; какие вы милые; лучшая пара украинськго шоубизнеса; надеюсь, что с Надей все хорошо после такого рискованного падения; сколько лет прошло, а вы как маленькие дети — это очень круто; просто лучшие фото в профиле", — комментируют фотографию фанаты звездной пары.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда "Гарри Поттера" Джейсон Айзекс решился на откровенное признание, которое шокировало его фанатов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, новости шоубизнеса, шоубізнес, співаки, певицы, любовь, отношения, реакция соцсетей
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