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Мы обеспокоены - в команде Путина истерика из-за нового решения ЕС

Политика | Читати новину українською
Мы обеспокоены - в команде Путина истерика из-за нового решения ЕС Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Евросоюз с первого дня масштабных протестов в Беларуси призывает официальный Минск и белорусского президента Александра Лукашенко прекратить насилие над людьми, угрожая мощными санкциями. В то же время официальный Брюссель допускает, что за всеми этими событиями стоит Россия, которую и нужно наказывать за происходящее. Планы ЕС возмутили команду российского президента Владимира Путина. В МИД РФ назвали обвинения в причастности России к протестам в Беларуси безосновательными. Об этом заявила скандальная спикер российского дипведомства Мария Захарова, передает ONLINE.UA.

"Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — заявила Захарова.

Как и по ситуации в Украине, Захарова уверила, что "Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Беларуси" и надеется, что в кором времени обстановка в соседней стране нормализуется.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Беларуси. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов. Важно отметить, что попытки найти так называемый некий "русский след" в организации беспорядков в стране безосновательны", — по традиции уверила Захарова.

Такая реакция в Москве возникла после того, как депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил наказать за протесты в Беларуси не Минск и Лукашенко, а Россию и президента Владимира Путина, который, по его мнению, стоит за расшатыванием политической ситуации в соседней стране. Он уверен, чтоо если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то белорусы сами справятся со строительством демократии.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина с первого дня масштабных протестов в Беларуси призывает официальный Минск и белорусского президента Александра Лукашенко не забываться о демократии и пойти на диалог с людьми, а не применять насилие. Однако, украинские власти не исключают, что Украина предоставит помощь официальному Минску, но только если поступит официальный запрос от команды Лукашенко. Об этом заявил новый председатель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Беларусь, Евросоюз, санкции против России, протесты в Беларуси, Мария Захарова
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