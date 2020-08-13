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Они такие же плохие - Трамп шокировал ударом против союзников

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Они такие же плохие - Трамп шокировал ударом против союзников Дональд Трамп (фото — wikipedia.org)

Американский президент Дональд Трамп неожиданно нанес удар в спину" союзников Соединенных Штатов — Евросоюзу. Он обвинил европейское содружество в нехтуваннях обязанностей по НАТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox Business.

Государственный лидер даже сравнил ЕС с Китаем — страной, которая всегда конфликтует с США.

"ЕС почти такой же плохой, как Китай. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят — они же наши союзники, но они жестко нами пользуются, они не платят НАТО", — утверждает Трамп.

Он подчеркнул, немецкое правительство тратит миллиарды долларов в сомнительных направлениях.

"Мы считаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", — подчеркнул Трамп.

Следует заметить, что американский президент известен своим умением создавать конфликты даже с союзниками. Вашингтон ведет против Пекина так называемую торговую войну, однако Трамп умудряется сравнить со страной-оппонентом европейский блок, вместе с которым США входит в НАТО.

Вашингтон и Брюссель недавно стали участниками затянувшегося спора, которая началась через субсидии для авиаперевозчика. В то же время Трамп объявил о намерении вывести часть военного контингента из Германии. Это вызвало критику со стороны других союзников НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, президент США Дональд Трамп раскритиковал новость о его намерении дополнить монумент на горе Рашмор своим портретом. Он одновременно назвал это хорошей идеей, если оценить эффективность его президентства. Политик даже опубликовал соответствующую фотографию.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, Евросоюз, Китай, полмтика, США, НАТО, конфлікт
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