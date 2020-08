Илон Маск обратился с неожиданным предложением к белорусам

Основатель компании Tesla, известный американский изобретатель Илон Маск, кажется, не остается в стороне ни одного резонансного события в мире. Так, недавно бизнесмен оперативно отреагировал на теракт в Луцке — это удивило многих украинских граждан. 13 августа официально стало известно, что Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter предпринимателя.

Стоит обратить внимание на то, что пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию. С такой же просьбой в Twitter обратились к Илону Маску.

"Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?", — обратился ко всем белорусам известный изобретатель.

Что важно понимать, Маск — не единственный американец, который внимательно следит за всеми событиями в Беларуси. Так, недавно американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars поддержал протесты в Беларуси. Митинги по всей стране начались 9 августа и продолжаются до сих пор. Джаред Лето в Инстаграм-сторис выложил несколько фото с митингов, а именно фрагменты жестоких схваток между людьми и ОМОНом. Первое фото певец подписал: "Мы с тобой, Беларусь" (We are with you, Belarus) и добавил флаг страны.

Стоит обратить внимание на то, что официальная позиция команды Дональда Трампа относительно событий в Беларуси уже сформированная и очень жесткая. 13 августа Государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым президентским выборам в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.

"Я считаю, что возможно мирное разрешение нынешнего кризиса в Беларуси: новые выборы должны быть проведены в присутствии серьезных международных наблюдателей", — подчеркнул американский дипломат.

Ранее глава Госдепа не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.