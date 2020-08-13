Сотрудники администрации Лукашенко решились на радикальный шаг - что известно

В команде белорусского лидера Александра Лукашенко возникли новые серьезные проблемы. Из-за протестов в Беларуси и насилия силовиков над людьми из администрации президента начали увольняться сотрудники. Первым заявление на увольнение написал замначальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления Артем Проскалович. Он решил уволиться в знак протеста против действия официальных властей уже с 14 августа. Копию своего заявления на увольнение белорусский чиновник опубликовал в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – прокомментировал Проскалович свое решение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артём Проскалович (@proskalovich) 13 Авг 2020 в 3:59 PDT

Белорусы оценили по достоинству решение Проскаловича. Они поблагодарили его за смелость и гражданскую позицию.

"Браво!!!", "Артём, очень мужественный поступок!!! Спасибо!", "Совесть, она есть!", "Вы — Человек с большой буквы. Такой поступок может быть только в арсенале настоящего Мужчины. Профессий — много, а совесть и душа — одни. Аплодисменты в вашу честь!", "Вы — герой!", — комментируют белорусы решение белорусского чиновника.

Напомним, акции протеста в Минске и других крупных белорусских городах не утихают уже пятый день. Граждане страны выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Кровавые беспорядки начинаются по вечерам — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на фоне протестов в Беларуси Лукашенко провел срочные переговоры с Путиным по поводу союзного государства. Приближенные к переговорам источники сообщили, что Лукашенко пошел на все условия Путина.