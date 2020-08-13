Должно иметь последствия - режиму Лукашенко поставили новый жесткий ультиматум

Режим Александра Лукашенко должен остановить насильственные действия против белорусского народа, подчеркнули в Брюсселе. Такие жесткие требования поставил лидеру республики президент Европарламента Давид Сассоли. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter.

Один из европейских лидеров обратил внимание на полное право белорусов выходить с мирным протестом.

"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и незамедлительно освободить задержанных. Жители Беларуси имеют право на протест. Применение грубой силы властью государства должно иметь последствия согласно международному праву", — подчеркнул Сассоли.

Следует заметить, что с похожими заявлениями выступили сразу несколько лидеров европейских стран. Одно из наиболее жестких требований прозвучало от президенты Литвы дали Грибаускайте. Она прямо призвала Лукашенко к отставке и упрекнула его "окровавленным рукам" диктатора.

Напомним, именно в Литву поехала главная оппонентка президента Беларуси на выборах — Светлана Тихановська. Ее муж до сих пор находится в СИЗО, их совместные дети находились в упомянутой соседней стране еще с предвыборной гонки.

Протесты против режима Лукашенко и за честные выборы начались по всей Беларуси вечером 9 августа. Против активистов в течение нескольких дней выпускают силовиков, которые пытаются подавить протест резиновыми пулями, избиениями, массовыми задержаниями, водометами и другими крайне жестокими мерами.

Как сообщал ONLINE.UA, представители белорусской оппозиции планируют забрать данные о вероятных преступлениях президента Александра Лукашенко. Заниматься этим будут представители Фронта Национального спасения республики — они готовы привлечь иностранных юристов.