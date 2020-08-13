Когда введут санкции против Беларуси - наконец все стало известно

Европейский Союз намерен ввести новые санкции против Беларуси в конце этого месяца — эту информацию уже подтвердили анонимные дипломаты и европейские чиновники. По их словам, в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси. Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций, этот курс поддержала и Австрия. По предварительным данным, Венгрия является главным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов. Венгрия в четверг призвала ЕС "продолжать диалог с Беларусью и избегать ее остракизма". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на агентство Reuters.

"Будапешт не стал блокировать заявление всех 27 государств-членов на этой неделе, когда конкретно упоминались возможные санкции против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификации результатов выборов. Направление движения кажется ясным. Сколько людей будут внесены в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии", — рассказал один из анонимных источников.

Что важно понимать, в пятницу не стоит ожидать окончательного решения относительно санкций, однако оно может быть принято после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа. Известно, как и в случае с санкциями ЕС в отношении России и лиц, ответственных за аннексию Крыма в 2014 году и агрессию на востоке Украины, санкции в отношении Беларуси будут введены в виде запрета на поездки и замораживание активов в ЕС.

"Не было никаких сигналов о том, что какая-то страна ЕС хочет заблокировать какие-то ограничительные меры, потому что насилие является вопиющим... Что нам нужно оценить, так это уровень давления, который был бы полезным, а также то, что было бы контрпродуктивным и могло бы подтолкнуть Лукашенко в объятия России, если он увидит в этом свою единственную возможность остаться у власти", — рассказывает анонимный источник.

Стоит обратить внимание на то, что в более узком варианте санкции могут быть применены только в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. В более широком варианте санкции могут быть наложены и на государственных чиновников.

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