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Украинский фильм ужасов стремительно покоряет мир - фильм попал на еще один престижный кинофестиваль

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Украинский фильм ужасов стремительно покоряет мир - фильм попал на еще один престижный кинофестиваль Кадр з фільму "Сторонній" — скріншот відео

Украинский фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний"/"Stranger" продолжает стремительно покорять мир. Картина уже получила десяток кинонаград и теперь отправляется на престижный кинофестиваль MOTELX — Лиссабонский международный фестиваль фильмов ужасов, который является одним из главных фестивалей жанров хоррора, фантастики и фэнтези в мире. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Госкино, передает ONLINE.UA.

Как известно, в мистической картине главные роли сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. По сценарию в фильме пересекаются несколько сюжетных линий — в одной из них команда синхронного плавания неожиданно исчезает под водой во время выступления в бассейне, а во второй – во время приема хвойно-жемчужной ванны загадочно исчезает пациентка санатория. Расследованием дела занимается инспектор Глуховская, на счету которой нет ни одного нераскрытого дела.

Премьера фильма в Украине запланирована к концу 2020 года, но хоррор уже показали на многих международных кинофестивалях, в том числе в Японии, Канаде, США, Колумбии и Бразилии. Лента уже получила 10 наград, среди них призы за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, работу художника-постановщика.

Посторонний — официальный трейлер (видео):

Важно отметить, что фильм "Посторонний" был снят при финансовой поддержке Госкино. На съемки было выделено 10 миллионов гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний" победил в номинации SCI-FI (фантастика) на международном кинофестивале Bloodstained Indie Film Festival, который состоялся в Токио. Лента украинского режиссера обошла в номинации 15 фильмов из США, Японии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и других стран мира.

Источник: ONLINE.UA
Теги: хоррор, фильмы ужасов, Украина, кинофестиваль
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