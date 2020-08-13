С начала 2021 года - украинцам сообщили важную новость

Украинская власть обещала ввести в действие возможность оформлять больничные листы в электронном формате. Сейчас в Министерстве здравоохранения назвали даты реализации проекта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Ярослава Кучера — заместителя министра по вопросам цифровизации.

По словам чиновника запуск системы можно ожидать примерно в начале 2021 года.

"Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 года планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth", — пояснил заместитель министра в публикации в Facebook.

Следует заметить, представители МИНЗДРАВА выступали ранее с объявлением о пилотный проект электронных больничных листов, для которых разместили бы специальный интерфейс на официальном сайте Пенсионного фонда.

"Сейчас у нас есть в работе подготовка нормативно-правовых актов, которые обеспечат работу этих документов. Для того, чтобы не терять время, двигаться вперед — мы сейчас запускаем электронные больничные в два этапа. Есть две модели развития этого проекта. Первая – это так называемая "упрощенная система". В чем она заключается? Наши партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте Пенсионного фонда, где врач со своего медицинского учреждения с помощью электронно-цифровой подписи в специальной форме может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности", — рассказывал Кучер в июле.

Также в Кабмине продолжается разработка отдельных элементов медицинской реформы, которые позволят восстановить этот процесс.

Как сообщал ONLINE.UA, паспорта старого образца, в форме книжечки, будут выводить из обращения в Украине. Кабинет министров принял соответствующее решение на заседании в среду, 12 августа. По официальным данным представители правительства согласовали законопроект "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Детали этого документа — по ссылке.