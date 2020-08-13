Немедленно остановитесь - у Зеленского озвучили Лукашенко бескомпромиссное требование

Официальный Киев продолжает внимательно следить за всеми событиями в Беларуси. Так, член команды украинского лидера Владимира Зеленского и новый представитель Украины на мирных переговорах в Минске Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям — немедленно остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, какими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит", — подчеркнул Леонид Кравчук.

Кроме того, член команды Владимира Зеленского поблагодарил женщин, которые вышли на протесты в Беларуси, и подчеркнул их мужество и стремление к свободе и демократии. Также украинский политик выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Стоит обратить внимание на то, что в Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов президента. После объявления результатов президентских выборов люди массово вышли на протесты против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом. Что важно понимать, акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Стоит отметить, что Европейский Союз планирует ввести новые санкции против Беларуси в конце этого месяца — эти данные уже подтвердили анонимные дипломаты и европейские чиновники. По их словам, в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ООН наконец отреагировала на последние события в Беоаруси — Организация уже озвучила главное требование Лукашенко.