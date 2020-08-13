Названа неожиданная причина плохой памяти у детей

Детскую забывчивость и плохую память часто связывают с баловством и рассеянностью, но оказывается, эта проблема может быть следствием низкого дохода семьи. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Торонто, которые доказали, что когнитивные функции головного мозга детей могут страдать из-за стресса и недоступности к материальным и нематериальным ресурсам. Как выяснилось, передний гиппокамп, который отвечает за память и языковые способности, меньше по объему у детей из бедных семей, чем у их сверстников из семей с высоким социально-экономическим статусом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Nature Communications.

Неожиданную причину плохой памяти у детей эксперты выявили в ходе масштабного исследования, в рамках которого сравнили тесты на словарный запас и память у 700 человек. Полученные данные ученые сопоставили с доходом семьи и были поражены. Как оказалось, дети из семей с более низким доходом в среднем показывали худшие результаты в тестах на память и языковые способности в отличие от своих сверстников, которые жили в семьях с более высоким доходом.

"Мы обнаружили — и что делает этот результат новым — это то, что передний гиппокамп связан с различиями в когнитивных способностях, связанных с доходом", — пояснили авторы исследования.

Ученые пояснили, что гиппокамп расположен в височной доле мозга. Он является частью лимбической системы и играет жизненно важную роль в обучении и памяти. По словам экспертов, и предыдущие исследования связывали социально-экономический статус и снижение уровня познания, но не идентифицировали гиппокамп как основную причину, отчасти потому, что гиппокамп рассматривался как единая однородная структура.

По словам Эми Финн, которая возглавляет лабораторию обучения и нейронного развития в Университете штата Калифорния, новое открытие позволит ученым понять, как помочь детям из малообеспеченных семей сравнять свое невыгодное положение по сравнению со своими сверстниками из семей с более высокими доходами по показателям когнитивных способностей.

"Это повышает вероятность, что мы в конечном итоге сможем предотвратить — по крайней мере до некоторой степени — эти негативные воздействия на мозг. Это подсказывает, как мы можем изменить ситуацию", — подытожили авторы исследования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после 30 лет в организме людей начинаются необратимые процессы старения, которые затрагивают и когнитивные способности. Чтобы сохранить память, мышление и укрепить умственные способности, нужно постоянно подвергать мозг многозадачной нагрузке — она является самым простым и действенным способом остановить его старение. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Южной Флориды.