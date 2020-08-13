Израиль подписал историческое соглашение с давними врагами - что известно

Представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов завершились с подписанием неожиданной сделки. Переговорный процесс длился при посредничестве Соединенных Штатов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный американским правительством заявление.

По данным администрации президента Дональда Трампа, документ — акт нормализации отношений.

"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", — говорится в тексте.

В соответствии с соглашением, израильская власть откажется от планов объявление суверенитета над всем западным берегом Иордана. В то же время мусульмане получат право свободного доступа к иерусалимских святынь.

Стороны договора согласовали и в дальнейшем разрабатывать варианты завершения палестино-израильского конфликта, участниками которого стали несколько стран Персидского залива.

"Этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать укреплению мира в Ближневосточном регионе, он является свидетельством смелости и дальновидности трех лидеров, а также мужества Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля в планировании нового пути, который откроет огромный потенциал в регионе", — подчеркнули в совместном заявлении.

В ближайшие недели представители Израиля и ОАЭ встретятся вновь для подписания целого ряда соглашений.

Как сообщал ONLINE.UA, спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов обратил внимание международного сообщества на то, что реализация планов Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан может спровоцировать еще одну региональную войну