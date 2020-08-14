Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 14 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти — в пятницу, 14 августа, зафиксировали 1732 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 87 872 человека, из них 2011 украинцев умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 46 216 человек смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 39 645 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Стоит обратить внимание на то, что за время пандемии COVID-19 во всем мире от коронавируса умерли 752 тыс человек. На сегодня в мире зафиксировано 20,9 млн случаев заражения, из них 283 тыс только за прошедшие сутки. Смогли победить болезнь уже почти 14 млн человек. В пятерке лидеров по количеству заражений — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина уже на 32-м месте этого антирейтинга. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тыс в мае и 700-800 тыс в начале июня.

Что важно понимать, ранее представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в мире уже началась вторая волна COVID-19 , а некоторые страны переживают уже третью волну. В ВОЗ обратили внимание на то, что сезон отпусков несколько ухудшил ситуацию с противодействием коронавирусу. По словам чиновника, вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия.

Агентство общественного транспорта Нью-Йорка обратило внимание на то, что новые версии iPhone для разблокировки используют только Face ID. Что важно понимать, это заставляет их пользователей чаще снимать маски, даже в помещениях или общественном транспорте — это приводит к тому, что больше людей подвергаются опасности быть зараженными коронавирусом. Согласно последним данным, компания Metropolitan Transportation Authority, которая занимается перевозками в Нью-Йорке, написала официальное письмо CEO Apple Тиму Куку, поскольку напугана такой ситуацией.