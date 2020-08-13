Украинцы поддержали белорусских протестующих митингом - интересные подробности

Перед киевским посольством Беларуси состоялась массовая акция. В четверг, 13 августа, ее участники собрались для поддержки белорусских протестующих, которые выступили против посягательство на свою свободу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным агентства, в общем мероприятие посетили около 300 человек. Организовала его международная организация Amnesty International, которая занимается правозащитной деятельностью.

Участники митинга требовали от режима Александра Лукашенко прекратить произвол силовиков, которые занимаются избиением протестующих и используют спецсредства для подавления акций без разбора. На западе использовали бело-красно-белый белорусский флаг.

Перед посольством выискивали несколько человек в балаклавах со щитами — они изображали белорусских силовиков. Лозунгами митингующих стали лозунги белорусских активистов — "Жыве Беларусь!".

Украинские активисты требовали освободить задержанных в республике Константина Реуцкий и Евгения Васильева — волонтеров организации "Восток-SOS".

На акции присутствовали представители Национальной гвардии и Национальной полиции. Они не дали митингующим выйти на проезжую часть улицы Коцюбинского неподалеку от посольства. Впрочем, после словесной перепалки, правоохранители отступили под требованиями.

Что интересно, акцию посетили белорусские граждане — жители Гомеля и Минска. Они покинули родину — или не смогли туда вернуться — через протесты.

Митинг поддержки официально завершился около 18:00, однако люди все еще объявляли призывы к белорусским властям.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев продолжает внимательно следить за всеми событиями в Беларуси. Так, член команды украинского лидера Владимира Зеленского и действующий представитель Украины на мирных переговорах в Минске Леонид Кравчук обратился к белорусского лидера Александра Лукашенко в связи с событиями в соседней стране.