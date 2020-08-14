Оппозиция выдвинула 3 главных требования Лукашенко - первые подробности

Белорусы, оппозиция и международное сообщество продолжают озвучивать новые требования команде действующего белорусского президента Александра Лукашенко после вспышки массовых протестов и митингов в стране. 14 августа официально стало известно, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарыка выдвинул свои три требования к действующей власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление оппозиционного политика в социальных сетях.

Требования штаба Виктора Бабарыка к действующей власти:

Конец насилия.

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

2. Свободу политзаключенным.

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и искалеченным силовиками белорусам.

Честные новые выборы.

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

Стоит обратить внимание на то, что за 4 часа до публикации требований в штабе опубликовали видеообращение к команде Александра Лукашенко, которое содержит четыре пункта. Первые два идентичных по содержанию требованиям, указанным выше.

3. Покажите реальные результаты голосования по каждому избирательному участку, предоставьте избирателям документы на проверку.

4. Меры всех городов! 15 и 16 августа Вы должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет публично раскритиковала и осудила действия команды белорусского лидера Александра Лукашенко и силовиков во время протестов и митингов в Беларуси. Кроме того, в Организации Объединенных Наций призывают освободить задержанных во время протестов.