Курс валют на сегодня 14 августа - доллар дешевеет, евро подорожал

На пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 августа цена доллара США составит 27 гривен 41 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 42 копейки, что в свою очередь на 2 копейки больше чем в четверг, 13 августа.

В четверг, 13 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.39/27.32 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.43/32.34 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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