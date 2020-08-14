Лукашенко вас услышал: власти Беларуси наконец-то согласились на требование народа

Руководительница Совета Республики Национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова обратилась к белорусскому народу с громким и неожиданным заявлением — она официально сообщила о том, что уже вечером 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах. По ее словам, именно так команда Александра Лукашенко отреагировала на требования оппозиции и народа. Кроме того, чуть позже заместитель главы МВД Александр Барсуков лично приехал в минский изолятор на улице Окрестина — место, где задержанные протестующие подвергались самым жестоким пыткам. Он пообещал, что уже к утру 14 августа всех задержанных отпустят. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Тyt.by.

"Все, что начало происходить дальше (после выборов — ред.) — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, нашу мирную жизнь, и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже вечером 13 августа выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение", — отметила представительница Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обвинил власть в Беларуси в нарушении прав человека.

"Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека", — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу, подчеркнув, что "репрессии и преследования противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского выдвинули новое требование Александру Лукашенко.