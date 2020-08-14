Мы увеличим - Зеленский дал громкое обещание украинцам

Недавно президент Владимир Зеленский утвердил повышение минимальной зарплаты с 1 сентября. Рост до уровня 5 тысяч гривен он назвал лишь первым этапом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По его словам, предусматриваются следующие этапы в течение 2021 года.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Потом второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", — пояснил Зеленский.

Он добавил, прежде всего повышение коснется жизни бюджетников — медиков, учителей, работников социальной сферы. Доходы этих людей должны вырасти.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда два месяца не работали ни предприниматели, ни ФЛП, много государственных предприятий, сейчас очень важно немножко поддержать людей", — добавил президент.

Он безотлагательно обратился к спикеру Верховной рады Дмитрия Разумкова с просьбой. Парламент должен собраться на внеочередное заседание 25 августа. Этого требует рассмотрение законопроекта.

В ОПУ добавили, что на доходы граждан плохо повлиял карантин, который ввели для борьбы с COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, 13 августа украинский лидер Владимир Зеленский наконец подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов".

Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине, поскольку развитие рынков капитала, что полноценно функционируют, является крайне важной для роста украинской экономики.