У Лукашенко решились на шокирующее заявление - что следует знать

Министр внутренних дел Беларуси неожиданно обратился к стране по поводу массовых протестов. Юрий Караев утверждает, что берет лично на себя ответственность за задержание невиновных людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чиновника на телевидении.

По его словам, он готов извиниться перед людьми за незаконное задержание.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", — подчеркнул министр.

Напомним, массовые протесты продолжаются в Беларуси с вечера 9 августа, когда закрылись избирательные участки. Белорусы возмутились результаты голосования — предсказуемо победил Александр Лукашенко — и заявили, что выборы фальсифицировали. На них даже не допускали наблюдателей, отдельных от власти.

Протестующие получили немалую поддержку из-за рубежа. Ряд государств Евросоюза планирует добиваться санкций против режима Лукашенко, которого называют виновным в избиении людей, незаконных задержаниях и пытках. Всего задержанными оказались тысячи людей, их начали массово отпускать из правоохранительных объектов лишь накануне.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Совета Республики национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова обратилась к белорусскому народу с громким и неожиданным заявлением — она официально сообщила о том, что уже на вечер 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах.

По ее словам, именно так команда Александра Лукашенко отреагировала на требования оппозиции и народа.