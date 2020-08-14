Это демарш - ЕС нанес неожиданный удар по США и бросился защищать Путина

Анонимные источники в Европейском Союзе поделились неожиданными данным — стало известно о том, что почти все члены ЕС подписали ноту протеста, которая требует от команды главы Белого дома Дональда Трампа прекратить вмешательство в строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2 ". По словам европейских дипломатов, 12 августа состоялся настоящий демарш, поскольку ноту протеста против американской санкционной политики уже передали в Госдепартамент. Стоит обратить внимание на то, что в этом демарше участвовали 24 государства-члены ЕС. С текстом документа ознакомилось немецкое издание Welt, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, протест ЕС против вмешательства Штатов получил удивительно сильную поддержку.

"Хотя строительство газопровода между Россией и Германией подверглось критике со стороны многих европейских стран, Европейский Союз сейчас в значительной степени единственный в своем неприятии вмешательства США", — говорится в сообщении.

Стоит также обратить внимание на то, что только три страны ЕС не присоединились к ноте протеста. Какие страны отказались подписать документ — пока не сообщается. По предварительным данным, содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля. В нем политик выразил глубокую озабоченность случаями применения санкций против европейских компаний.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", — отмечается в ноте протеста.

Напомним, что проект оборонного бюджета штатов предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". Как уже упоминалось ранее, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2 ".